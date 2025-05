Câmara do Cartaxo anunciou que vai abrir um serviço de atendimento especializado para pessoas com deficiência e incapacidade.

Município do Cartaxo anuncia Balcão de Inclusão Municipal

A Câmara Municipal do Cartaxo anunciou a criação de um Balcão de Inclusão Municipal, um serviço de atendimento especializado para pessoas com deficiência e incapacidade. O novo serviço é fruto de uma parceira entre a autarquia e o Instituto Nacional de Reabilitação. O executivo municipal prevê que a abertura aconteça até final do mês de Julho.

O novo serviço vai disponibilizar informações sobre direitos das pessoas com deficiência e incapacidade e os recursos públicos ao seu dispor, e também sobre benefícios sociais, emprego apoiado, educação inclusiva e acessibilidade. A vereadora Maria Vinagre afirmou que este novo serviço é “um compromisso com a justiça social” que tem como objectivo “garantir que cada cidadão tem acesso a informações que os empoderem”. Acrescentou ainda que este “é um ponto de partida para a construção de um futuro mais justo e inclusivo na comunidade do Cartaxo”.