Antiga Escola Primária de Casais da Lagoa vai voltar a encher-se de crianças

Associação que privilegia a educação ao ar livre e a experimentação prática tem interesse em instalar-se na antiga escola que passou este mês para a alçada da Junta de Aveiras de Baixo. Presidente da autarquia quer assunto tratado antes do final do mandato.

A antiga Escola Primária de Casais da Lagoa, no concelho de Azambuja, que está sem utilização, deve, até Setembro deste ano, voltar a encher-se de crianças. Pelo menos é essa a perspectiva do presidente da Junta de Aveiras de Baixo, José Martins, que revela a O MIRANTE que há uma associação sem fins lucrativos assente no conceito 'Forest School', que privilegia o modelo de educação ao ar livre e a experimentação prática, “muito interessada” em utilizar aquele espaço.

A proposta de utilização da antiga escola por parte desta associação ainda terá de ser apreciada e votada em sessão de assembleia de freguesia, mas José Martins acredita que haverá luz verde para a sua instalação. Actualmente, acrescentou, a associação em causa está a funcionar no concelho de Alenquer e demonstrou total interesse pelas instalações em Casais da Lagoa.

José Martins diz estar satisfeito com a cedência do imóvel por parte da Câmara de Azambuja à junta de freguesia, objectivo que tinha há cerca de um ano, depois da associação ter demonstrado interesse na antiga escola. O protocolo de cedência foi assinado a 19 de Maio.

O espaço exterior do edifício já estava sob a alçada da Junta de Aveiras de Baixo. Já o imóvel, propriedade do município, esteve cedido à Associação de Moradores de Casais da Lagoa que, refere o presidente, embora tenha direcção não tem qualquer actividade e, por isso, concordou com a possibilidade de a antiga escola passar para a associação que lhe poderá dar nova vida.