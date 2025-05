Colocação de estrado no Parque do Mouchão gera polémica em Tomar

A Câmara de Tomar colocou recentemente um estrado em cima do relvado do jardim em frente à estalagem do Parque do Mouchão, espaço onde já era comum ser montado um palco de maiores dimensões quando existiam actividades no local. Quem não gostou do que viu foi a vereadora do PSD Lurdes Fernandes, que se expressou contra a instalação do apelidou como “palco permanente” no Parque do Mouchão. Também em breve vai ser calcetado o caminho central, que existe entre os relvados do parque. O tema tem gerado diversas reacções, como aconteceu na última reunião de câmara de Tomar, onde o partido da oposição não poupou nas críticas.

A vereadora do PSD começou por alertar que o Mouchão é uma ilha que tem que ser preservada, dada toda a história e simbolismo. Para a autarca, a colocação do “palco” e o calcetamento do pavimento “são mais um atentado à cidade-jardim”, acusou. Lurdes Fernandes reforçou ainda que o PSD está “preocupado” com o estado actual do Mouchão, nomeadamente devido à quantidade de eventos que têm decorrido no local.

Na resposta, o presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), questionou a bancada da oposição sobre que eventos é que retiravam do local. “Acham legítimo retirar o Congresso da Sopa e a Festa Templária”, perguntou. O autarca socialista recordou, no entanto, que já existiram eventos que foram retirados do Mouchão pela actual governação, como por exemplo o Mercado Alternativo. Já sobre o “palco”, garantiu que não se trata verdadeiramente de um palco, mas sim de um pavimento físico colocado numa zona que estava degradada. “O palco não altera nada da configuração do Mouchão”, frisou, acrescentando que o estrado vai facilitar a realização de actividades no local, sem ser necessário estar sempre a montar estruturas.

Hugo Cristóvão mencionou ainda que o Mouchão vai levar um novo tapete de relva para melhorar o piso. Relativamente à colocação de calçada, revelou que ainda não está decidido qual o tipo de materiais que vão ser usados para pavimentar o caminho. O presidente da câmara esclareceu ainda que a ideia surgiu com o objectivo de acabar com a lama e buracos que dificultavam a mobilidade no local, principalmente no Inverno.