Cultura de acesso livre mobiliza região ribatejana em torno da criação artística

1º ciclo do programa “Caminhos” entra na recta final com propostas culturais em Constância, Mação, Alcanena, Tomar e Entroncamento.

O programa “Caminhos”, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e seus municípios, aproxima-se da recta final do seu primeiro ciclo de 2025. Com uma programação cultural em rede que tem percorrido os 11 municípios da região, o programa regressa com os últimos espectáculos deste percurso, mantendo o compromisso de acesso livre à cultura, participação cidadã e valorização do território através da criação artística.

Desde o seu arranque em Abril, o “Caminhos” passou já por Abrantes, Ferreira do Zêzere, Ourém, Sardoal, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Através da música, do teatro, da performance, do novo circo e da experimentação artística, o programa consolidou-se como um dos projectos culturais mais abrangentes e inclusivos da região Centro. O entusiasmo e a adesão do público, que preencheu salas e ocupou praças, comprovam o impacto positivo desta iniciativa junto das comunidades e visitantes, refere a organização em comunicado.

A recta final deste ciclo traz ainda cinco propostas culturais de acesso livre. No dia 24 de Maio, o Cineteatro de Constância recebe, o Coro dos Comuns, um projecto que convida pessoas de todas as idades a cantar em colectivo. Nesse mesmo dia, o Largo dos Combatentes, em Mação, acolhe “Sómente”, do Teatro Só, espectáculo poético de teatro de rua que reflecte sobre a solidão na velhice.

A 28 de Maio, o Cineteatro S. Pedro de Alcanena apresenta, “Vida por Turnos”, peça de teatro documental baseada em testemunhos reais de trabalhadores por turnos. O encerramento da programação está marcado para o dia 31 de Maio, com dois momentos distintos. No Cineteatro Paraíso, em Tomar, sobe ao palco “Um Submarino em Marte”, um espectáculo multidisciplinar que questiona o impacto do turismo de massas e o futuro ambiental do planeta. No Entroncamento, o Coro dos Comuns encerra esta edição com uma nova apresentação pública, no Cineteatro S. João.