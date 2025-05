Equipa de Cuidados Paliativos da ULS Lezíria celebra sete anos ao serviço da comunidade

A Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP) da Unidade Local de Saúde da Lezíria assinalou no dia 14 de maio o seu 7º aniversário. Ao longo destes anos, a equipa tem prestado cuidados de proximidade a doentes com necessidades complexas, promovendo uma abordagem humanizada e contribuindo para a redução da hospitalização destes doentes.

A ECSCP destaca o trabalho em equipa como um dos pilares do seu percurso, sublinhando que a "formação e a experiência acumulada" têm sido fundamentais para garantir um apoio eficaz na comunidade. A equipa reforça ainda que a data simboliza mais uma vez o compromisso da ULS Lezíria com a "qualidade e a humanização" dos cuidados prestados.