Jovem de 19 anos exercia violência doméstica contra ex-companheira em Coruche

A GNR de Santarém constituiu arguido um jovem de 19 anos e apreendeu duas espingardas e uma arma de fogo, na sequência de um processo por violência doméstica, no concelho de Coruche.

Os factos ocorreram no dia 19 de Maio, quando, na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o agressor exercia violência psicológica e física contra a vítima, sua ex-companheira de 18 anos, e que era detentor de diversas armas e munições.

No decorrer das investigações, o suspeito foi constituído arguido e foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que permitiu apreender diverso material nomeadamente, duas espingardas, uma arma de fogo, 400 cartuchos, 53 munições e nove balas zagalote.

De acordo com o comunicado, a ação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) da Unidade de Intervenção (UI), do Destacamento de Intervenção (DI) de Santarém, do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Coruche e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Comando Territorial de Santarém.