Médio Tejo assina Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana

O Conselho Intermunicipal ratificou a adesão da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) ao Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana. A assinatura de adesão decorreu no dia 6 de Maio, em Milão, durante a feira Internacional FoodExhibition. Trata-se de um protocolo internacional lançado em 2015 com o objectivo de enfrentar os desafios relacionados com os sistemas alimentares urbanos.

O Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana foi assinado por cidades e regiões de todo o mundo e constitui uma ferramenta de trabalho para os territórios subscritores, oferecendo um quadro de acção com 37 medidas recomendadas. Mais informação pode ser encontrada aqui: https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/

A feira de Milão é considerada um dos maiores certames internacionais dedicados ao sector agroalimentar. A presença do Médio Tejo teve como objectivo principal aprofundar o conhecimento e a troca de experiências sobre políticas alimentares urbanas sustentáveis, inovação no sector agroalimentar e modelos integrados de gestão de recursos alimentares e ambientais.

Para além da presença na feira, os autarcas do Médio Tejo participaram no dia 5 de Maio, numa visita à SOGEMI, o principal centro agroalimentar da região de Milão, exemplo de logística e distribuição alimentar eficiente a nível metropolitano e no Food Waste Hub, espaço dedicado à redução do desperdício alimentar através da recuperação e redistribuição de excedentes para fins sociais.

Esta missão insere-se na estratégia da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo de promover a transição ecológica, a resiliência territorial e o desenvolvimento sustentável dos seus municípios. Integraram a comitiva o presidente da CIMT, Manuel Valamatos, e os presidentes de todos os municípios do Médio Tejo, bem como representantes de outras entidades.