Museu de Abril em Santarém tarda em sair do papel

O Museu de Abril e dos Valores Universais (MAVU) anda a ser falado em Santarém desde 2016 mas o município não o conseguiu criar a tempo do cinquentenário do 25 de Abril, como chegou a ser vaticinado, nem se atreve, actualmente, a apontar uma possível data para a sua concretização. O projecto está a ser elaborado pela empresa contratada para o efeito através de concurso, mas para já não há linhas de financiamento directo para a obra, estimada nos 8 milhões de euros. O vereador da Câmara de Santarém com o pelouro da Cultura, Nuno Domingos (PS), reconhece que sente alguma frustração por se ter passado praticamente um mandato autárquico sem que se tenham conhecido grandes evoluções no processo. Se não for garantida nenhum programa de financiamento, a alternativa que resta é o município ir à banca pedir crédito para concretizar a obra.

O MAVU vai ficar localizado na antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC) e pretende exaltar os valores da Democracia, da Liberdade, Igualdade e Fraternidade, bem como a coragem e abnegação de homens como Salgueiro Maia e camaradas de armas e de outros cidadãos que se envolveram na defesa dos valores do bem comum, bem como da Democracia, da Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

Mais avançada está a candidatura para criar o Centro de Interpretação Santarém Militar, um núcleo museológico que poderá constituir uma espécie de aperitivo ao MAVU. O projecto a instalar na chamada sala multiusos do Convento de São Francisco, com ligação ao antigo quartel da EPC, pretende preservar e divulgar a ligação histórica da cidade à instituição militar e funcionará numa lógica de complementaridade ao MAVU. O projecto já ultrapassou a primeira fase de candidatura ao programa ITI - Intervenção Territorial Integrada e a sua evolução está dependente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo. Nuno Domingos aponta uma estimativa de conclusão para 2027. Outra dimensão complementar ao MAVU é a da estatuária do Jardim da Liberdade

O projecto do Centro de Interpretação Santarém Militar foi apresentado no dia 24 de Abril de 2024 nos Paços do Concelho de Santarém, pelo historiador Luís Mata, técnico superior da autarquia. Esse espaço, que parte de uma ideia do coronel Joaquim Correia Bernardo, vai contar com uma narrativa museológica inovadora e com uma variedade de recursos, como objectos, fotografias e mapas, entre outros, como referiu o vereador Nuno Domingos. Terá sete áreas temáticas distintas que vão desde o período 1093-1640 até ao tema “Salgueiro Maia, o militar e o herói”.

Terá ainda uma componente ligada à investigação e pedagogia com a criação da chamada Escola Prática da Cidadania, um agregador de conhecimento e informação para promover os valores da liberdade e da cidadania, que prevê o estabelecimento de protocolos com diversas entidades, como a Universidade de Coimbra, Universidade Novas, Torre do Tombo, Biblioteca Nacional e outras instituições, que disponibilizará muita informação sobre esses temas da liberdade, cidadania e valores universais.