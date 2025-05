Presidente da Câmara de Abrantes tranquiliza sobre evolução da criminalidade na cidade

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, apresentou na última reunião camarária, no dia 13 de Maio, um conjunto de dados detalhados sobre a criminalidade no concelho, com base em informações oficiais da PSP e da GNR. Os esclarecimentos surgem na sequência de preocupações levantadas em reuniões anteriores que apontavam preocupações com o alegado aumento criminalidade no território.

O presidente da câmara referiu que tem mantido, ao longo dos anos, contactos regulares com os comandos distritais das forças de segurança e que nunca sentiu indícios de instabilidade. No entanto, o autarca pediu um relatório à PSP e à GNR, onde a PSP afirma que o ligeiro aumento da criminalidade a partir de 2022 deve-se, em grande parte, ao fim das restrições impostas pela pandemia, tendo havido uma redução histórica da criminalidade em 2020 e 2021. Manuel Valamatos informa que, em 2024, Abrantes registou um aumento de apenas 2,8% na criminalidade face a 2023, com mais 12 crimes, totalizando 442 ocorrências. Segundos os restantes dados da PSP a maior subida verificou-se nos crimes contra o património, com 269 casos (mais 16 face a 2023), que está relacionado com o “aumento preocupante” das burlas informáticas. Quanto aos crimes contra pessoas, em 2024 registaram-se 125 crimes, menos 17 do que em 2023, o que representa uma diminuição de 12%.

No que diz respeito à GNR, que cobre outras zonas do concelho, o relatório esclareceu que foi registada uma redução de 5% na criminalidade geral entre 2023 e 2024 e que apesar de ter havido um aumento de 68% nas detenções em flagrante delito no mesmo período, este número é visto como reflexo da “maior proactividade e patrulhamento da força de segurança”. O presidente da câmara encerrou o tema frisando que a informação apresentada é de carácter técnico e credível, vinda directamente dos comandos da PSP e da GNR, e que, entre as cinco cidades do Médio Tejo policiadas pela PSP, “apenas Ourém apresenta menor criminalidade do que Abrantes”.