Zona Industrial da Zibreira vai acolher fábrica de produção de hidrogénio

A H2Zone, Unipessoal, Lda vai investir 17 milhões de euros na construção de numa unidade de produção de hidrogénio e mais 3,5 milhões de euros na construção de um armazém logístico com prestação de serviços, na Zona Industrial (ZI) da Zibreira. O pedido de informação prévia foi apreciado e aprovado por unanimidade na última reunião pública do executivo da Câmara de Torres Novas.

O presidente do município, Pedro Ferreira (PS) afirmou que este é um negócio importante que espera que “possa sensibilizar e entusiasmar os proprietários dos terrenos que fazem parte da Zona Industrial da Zibreira. É um investimento super importante para a região e o país”, disse.

O autarca socialista que está a cumprir o seu terceiro e último mandato aproveitou a ocasião para fazer um comentário político, afirmando que ao executivo é apontada, pelos eleitos da oposição, culpa pela falta de investimento em Torres Novas “Afinal são quase 20 milhões de euros a apostar na Zona Industrial da Zibreira e no nosso território”, vincou.

O comentário não ficou sem resposta com o vereador do PSD, Tiago Ferreira, a acusar o Partido Socialista (PS) de ir “a reboque das circunstâncias” e de não ter um trabalho “proactivo” na captação de investimento para um concelho que tem “um potencial e localização brutal”.

O social-democrata disse ainda que “ao contrário do programa eleitoral do PS, que não falava de captar investimento ligado à produção de hidrogénio”, o Afirmar Torres Novas (PSD, CDS-PP) já em 2021 tinha como um dos “objectivos estratégicos fazer a reconversão das zonas económicas para transição dos combustíveis fósseis para sistemas energéticos alternativos, com enfoque na produção de hidrogénio”.

Em defesa do executivo de maioria socialista, o vice-presidente Luís Silva e o vereador do Ambiente, João Trindade, destacaram que estão previstos outros investimentos para zonas industriais do concelho e que “o PS não anda a reboque de ninguém”, sendo disso prova o “Plano de Acção Climática e o Roteiro para Descarbonização” que constavam do programa eleitoral. “Este executivo, nesta área, tem sido o melhor no distrito de Santarém. Vir acusar este executivo é errado”, vincou João Trindade. Tiago Ferreira argumentou que neutralidade carbónica e planos de acção climática não são o mesmo que apontar como investimento estratégico para a ZI a produção de hidrogénio.

Sem entrar na discussão política, a vereadora do Movimento P'la Nossa Terra, Carla Correia, destacou que “o motor de qualquer concelho é a implementação de empresas”.