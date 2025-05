Choque de comboio com automóvel causa um morto em Vale de Figueira

Um comboio Alfa Pendular chocou contra um carro ligeiro nas proximidades do apeadeiro de Vale de Figueira, no concelho de Santarém, causando a morte ao único ocupante do automóvel. A vítima tinha 92 anos. O alerta foi dado pelas 09h47 e o acidente obrigou ao corte da circulação ferroviária para operações de socorro e limpeza.

A colisão causou também danos no comboio, obrigando os bombeiros a transferir os passageiros para outra composição. Fonte da protecção civil disse desconhecer ainda as circunstâncias em que se deu o acidente, nomeadamente como é que o automóvel teve acesso à linha de caminho de ferro, tendo em conta que existe uma passagem de nível no local. O mais provável é que o automobilista tenha contornado as cancelas.

No local estiveram operacionais dos Sapadores Bombeiros de Santarém, dos Bombeiros Voluntários de Santarém, da VMER de Santarém e da GNR.