Serviço Municipal de Protecção Civil de Santarém está a acompanhar a situação e alerta para os riscos associados às variações repentinas do caudal do rio Tejo.

Oscilações acentuadas de caudal no Tejo devido a intervenção na Barragem do Fratel

O rio Tejo está a registar oscilações significativas de corrente e de caudais, devido a uma intervenção em curso na Barragem do Fratel, informou o Serviço Municipal de Protecção Civil de Santarém. A intervenção, prevista até Outubro deste ano, visa criar condições favoráveis à manutenção e recuperação da biodiversidade a montante da albufeira do Fratel.

Essa operação obriga a descargas de água com algum volume durante o período nocturno. “Estas descargas provocam variações acentuadas no caudal do rio, que se tornam visíveis na zona de Santarém cerca de 12 horas após a sua realização”, esclarece a Protecção Civil de Santarém, que está a acompanhar de perto a situação e alerta para os riscos associados às oscilações repentinas do caudal. “Estas variações podem representar um perigo para a segurança de pessoas que se encontrem junto ao rio, especialmente no âmbito de actividades lúdicas, desportivas, piscatórias ou outras”, acrescenta.