Reabilitação de bairros abandonados em Alcoentre sem financiamento

A candidatura da Câmara de Azambuja para reabilitar as casas abandonadas dos bairros do Outeiro e de Vale de Judeus, ambos na freguesia de Alcoentre, e as devolver à população a custos controlados, não foi contemplada com financiamento pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), tendo ficado para “uma segunda fase”. A informação foi avançada pelo presidente do município, Silvino Lúcio (PS), na última sessão de assembleia municipal, em resposta a um cidadão que lamentou que aquelas habitações estejam ao abandono quando poderiam servir para fixar população.

“Há anos, e já atravessou um conjunto de governos, que andamos a tentar reabilitar as casas do Outeiro e, mais recentemente, as casas de Vale de Judeus”, disse, criticando os governantes que “nem sabiam que as casas existiam”. Mas existem e “estão lá, à vista de todos”, reiterou o autarca socialista, considerando a sua reabilitação fundamental para “oferecer habitação e fixar pessoas”.

Silvino Lúcio explicou que o município entregou a candidatura com projecto já elaborado, o que se pensava que teria uma discriminação positiva, mas que afinal, o que contou numa primeira fase para ter luz verde do IHRU foi a “data de entrada” das candidaturas. “Ficámos para uma segunda fase”, disse, acrescentando que agora o IHRU veio dizer que, de facto, os projectos deveriam ter sido analisados e tidos em conta. “As coisas estão de pé na mesma com majoração de 60% e 40% a empréstimo que não conta para a capacidade de endividamento do município. É isso que vamos fazer”, rematou o presidente de câmara. As habitações em causa, que na sua maioria estão votadas ao abandono, são património do Estado e estiveram sob tutela do Ministério da Justiça. A Câmara de Azambuja andou durante anos a tentar tomar posse dos bairros tendo em vista a sua reabilitação.