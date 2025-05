Sapadores Florestais: os guardiões do património natural da região

Esta quarta-feira, 21 Maio, celebra-se o Dia Nacional do Sapador Florestal, profissão central na prevenção de incêndios e gestão do património natural. O MIRANTE acompanhou um dia de trabalho da Brigada de Sapadores Florestais da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

A Brigada de Sapadores Florestais da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) tem 15 elementos que se dedicam diariamente à preservação do património natural da região e à prevenção de incêndios florestais. A Brigada de Sapadores Florestais da CIMLT funciona em parceira com o Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta e com os 11 municípios que compõe a comunidade intermunicipal O trabalho é duro e exigente, mas nem por isso esta equipa de deixa de trabalhar com alegria e boa disposição. Uma profissão que tantas vezes fica na sombra, mas que trabalha de forma incansável para manter as florestas intactas e a população segura.