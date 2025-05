Cem Soldos recebe Jornada Educativa EIRA

A aldeia de Cem Soldos, em Tomar, vai receber, nos dias 23 e 24 de Maio, a quinta edição da EIRA – Jornada Educativa. O evento, organizado pelo Sport Club Operário de Cem Soldos, conta com a participação de professores, pais, educadores e especialistas na área da educação. No decorrer da iniciativa, não vão faltar palestras, oficinas e momentos de formação informal que apelam à partilha de experiências e reflexão colectiva.

No dia 23 de Maio, à tarde, decorre o Teatro Fantoches Experimental, pelos alunos de AECs da professora Sónia Costa. De seguida, Joana Carvalho vai apresentar A Psicomotricidade no Agrupamento de Escolas DNAP. A tarde termina com uma Sessão de Abertura e Lanche Partilhado. No dia seguinte, 24 de Maio, há Mesa Redonda sobre o tema “A Inclusão de todos, e para todos”, com a participação de encarregados de educação, a professora de educação especial Cristina Stoffel, a psicóloga Ana Mourão, a terapeuta ocupacional Catarina Mateus, a Equipa Terapia ao Quadrado e a Equipa PEDIME. Após um almoço convívio, vai decorrer uma apresentação pelo Núcleo Movimento da Escola Moderna de Tomar e uma palestra sobre “Incluir quem Cuida: Saúde e Bem Estar do Cuidador”, pela fisioterapeuta Lurdes Salgado.