Centro Recreativo do Povo dos Brazões prepara Passeio de Motas Clássicas

O Centro Recreativo e Cultural do Povo dos Brazões, em Tomar, prepara o 3º Passeio de Motas Clássicas. A iniciativa vai decorrer no domingo, 25 de Maio. Além do passeio, vai haver entrega de prémios e jogos.



O evento arranca às 7h45 com a abertura do secretariado e pequeno-almoço de boas-vindas. Segue-se a partida para o passeio, às 9h00. Depois de almoço, há jogos rolantes “gingana” e “montolento”, e entrega de prémios, tanto para o passeio como para os jogos. Vai ser ainda sorteada uma motorizada.