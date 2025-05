Chegou a nova assinatura no projecto de transportes do Médio Tejo

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, enquanto Autoridade de Transportes, lança a assinatura de linha MEIO que, por apenas cinco euros nos passes, permite viajar em qualquer distância dentro da região. Os valores praticados anteriormente eram de 10 euros (até 4 quilómteros) e 20 euros (até 28 quilómetros), passando agora a um valor único de cinco euros. A iniciativa insere-se num conjunto mais amplo de políticas públicas de mobilidade implementadas ao longo dos últimos anos, com enfoque na redução e simplificação tarifária do serviço concessionado e que opera sobre a marca MEIO.

Entre as medidas já em vigor, desde 2024, destaca-se o passe MEIO Jovem, gratuito para os utilizadores beneficiários da Portaria 7-A/2024 e a assinatura de rede MEIO, disponível para a população em geral com um preço de 40 euros. Foi criado o bilhete único MEIO, com um custo de 1,50 euros para deslocações ocasionais. Paralelamente, foi garantida a gratuitidade nas assinaturas dos serviços urbanos de Abrantes, Tomar, Ourém e Fátima, bem como para todos os utilizadores maiores de 65 anos, que disponham do passe MEIO.

Nesta fase, a CIM Médio Tejo dá mais um sinal claro no seu compromisso com a mobilidade, como um direito fundamental, entrando em vigor desde já esta nova assinatura de linha de cinco euros, que se irá reflectir na aquisição dos bilhetes para o próximo mês de Junho. “Acreditamos que esta medida vem democratizar ainda mais o acesso ao transporte público no Médio Tejo, promovendo uma mobilidade mais justa, económica e amiga do ambiente”, afirma Manuel Jorge Valamatos, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O presidente sublinha ainda que “é com medidas como esta que damos resposta concreta às necessidades das populações e contribuímos para uma região mais coesa e igualitária no acesso ao transporte público de passageiros”.