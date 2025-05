Instalação de pecuária na Granja suspensa pelo município de VFX

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira deu ordem de cessação imediata dos trabalhos de movimentação e/ou remodelação de terras no local onde se pretende instalar uma exploração pecuária na Granja, em Vialonga. A autarquia esclareceu que o proprietário não pode repor cotas, enquanto aguarda pelo parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo. Esta decisão surge na sequência da constatação de que tinham sido transportadas e depositadas terras provenientes do exterior, acto que configura a realização de escavação, aterro e consequente alteração do relevo natural.