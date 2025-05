Mais de 800 condutores apanhados numa semana por uso do telemóvel ao volante

Mais de 800 condutores foram detectados a usar o telemóvel durante a condução, segundo os dados divulgados da campanha “Ao volante, o telemóvel pode esperar” realizada na última semana. Em comunicado conjunto, a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e a Guarda Nacional Republicana (GNR), revelam que fiscalizaram 5.448.726 veículos, entre 14 e 20 de Maio, e detectaram 25.098 mil infracções. Das 815 infracções relativas ao uso indevido do telemóvel durante a condução, 797 registaram-se no continente e 18 nas Regiões Autónomas, tendo sido 654 detectadas pela GNR e 161 pela PSP.

Ao longo da campanha da ANSR, GNR e PSP, foram contabilizados 2.723 acidentes, de que resultaram sete vítimas mortais, 54 feridos graves e 854 feridos ligeiros. Os acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Aveiro, Santarém e Setúbal. De acordo com a nota, esta é a quinta das 11 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025. Das cinco campanhas, que decorreram em 2025, foram realizadas 23 acções, durante as quais 3.480 pessoas foram sensibilizadas, presencialmente. Quanto às ações de fiscalização, o número de condutores fiscalizados, presencialmente, foi de 330.131. Por radar, foram controlados 27.408.299 de veículos.