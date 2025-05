Munícipe denuncia tentativa de rapto e critica presidente do Entroncamento

Débora Pereira sentiu-se ofendida depois da presidente da câmara municipal do Entroncamento, Ilda Joaquim, ter falado numa sessão com autarcas em notícias falsas de raptos no concelho. Munícipe diz ter sido vítima de uma tentativa de rapto, fez queixa na PSP e diz que postura da presidente é ofensiva.

Na reunião de câmara do Entroncamento, realizada a 8 de Maio, a munícipe Débora Pereira confrontou a presidente Ilda Joaquim (PS) por declarações feitas na última assembleia municipal sobre “notícias falsas” em relação a tentativas de rapto, uma no Entroncamento e outra em Torres Novas. Débora Pereira, de 40 anos, residente no Entroncamento há quatro anos, foi vítima de uma tentativa de rapto no dia 16 de Abril, e afirma ter apresentado queixa na PSP. Perante as afirmações de Ilda Joaquim, a munícipe mostrou indignação e lamentou que a autarca, que leva três mandatos no município, não tenha tido “mais empatia” para com a situação. “Gostava de saber se foi sobre a minha publicação que a senhora presidente se referiu e se sim de onde obteve a informação que a minha denúncia era falsa? Acho que lidou de forma leviana com a situação e as suas declarações roçaram a ofensa”, afirmou.