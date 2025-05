Tomar recebe Caminhada Solidária da Farmácia Grave

partilhe no Facebook

A 1ª Caminhada Solidária da Farmácia Grave vai decorrer em Tomar na tarde de sábado, 24 de Maio. A caminhada tem um cariz solidário, contando com a presença da Associação de Saúde Mental do Médio Tejo. O início está marcado para as 17h30. O ponto de encontro é na Farmácia Grave Tomar.

A caminhada, considerada de grau de dificuldade fácil, tem uma distância de 7 km, incluindo passagem pela Mata Nacional dos Sete Montes. Cada participante tem direito a um kit que inclui t-shirt, mochila, garrafa de água, peça de fruta e barrita de cereais. No final da iniciativa vão ser realizados rastreios gratuitos. O evento conta com o apoio do Município de Tomar.