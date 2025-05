Cemitério do Cartaxo vai ser requalificado

Obras no cemitério do Cartaxo começam na próxima semana.

A Câmara do Cartaxo vai intervir no cemitério da cidade, espaço que tem mais de 145 anos. O investimento municipal de 115 mil euros visa uma intervenção estrutural e paisagística e representa, segundo a autarquia, mais um passo firme no compromisso com a preservação da memória colectiva, o respeito por quem ali repousa e a dignificação do espaço público. A obra tem início na próxima semana.