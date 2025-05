Congresso do Desporto em Abrantes debateu relação entre desporto e sociedade

O município de Abrantes acolheu uma sessão do IV Congresso do Desporto do Médio Tejo, na Biblioteca Municipal António Botto, que contou com a presença da jornalista Cláudia Lopes e do reconhecido treinador de futebol Luís Castro, que discutiram a relação entre o desporto e a sociedade. A sessão de abertura esteve a cargo do vereador do desporto da autarquia, Luís Dias, que recordou o início do Congresso do Desporto. “Conseguiu-se construir um projecto regional e a verdade é que o desporto hoje, na sua plenitude, desde o lazer até à competição, passa pelas autarquias, pelas juntas de freguesia e pelo tecido associativo”, referiu.

Sob o tema “O papel do desporto ao serviço da sociedade”, Cláudia Lopes começou por salientar que a actividade física faz parte do ser humano e que hoje em dia o desporto é o “lado mais fácil para chegar aos nossos jovens”, sendo o papel de um dirigente associativo “perceber que tem responsabilidade na formação das crianças”. Luís Castro, treinador de futebol que esteve recentemente ao serviço do Al Nassr, começou por falar do seu percurso como jogador de futebol, que terminou aos 35 anos, ingressando depois como treinador de futebol da 3ª Divisão. “Olho para o meu percurso e não lamento nada. Vale a pena trabalhar com ambição, sermos determinados e passarmos aos nossos filhos valores de partilha e entreajuda e respeito pelos outros, especialmente no desporto”, afirmou.

O IV Congresso do Desporto começou no dia 9 de Maio no Entroncamento e prolonga-se até dia 24, finalizando com uma sessão em Vila Nova da Barquinha. Ao longo dos fins de semana, o Congresso do Desporto tem contado com a participação de diversos oradores e moderadores e inclui o apoio e participação dos municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha.