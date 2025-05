Floene está na linha da frente do biometano e a região tem condições para ser exemplo nacional

A empresa já tem uma dezena de pedidos para injecção de gás renovável e o Ribatejo e o concelho do Cartaxo em particular têm condições para serem um eixo estratégico, atendendo à quantidade de explorações pecuárias que podem fornecer matéria orgânica. A importância do biometano ficou evidente numa conferência que decorreu no Cartaxo, no âmbito do programa Comunidades de Futuro, promovido pela Floene.

O biometano é o gás do futuro, que reduz a dependência energética do país, e que resolve o problema dos dejectos de explorações pecuárias, e a Floene está na linha da frente no processo para o fornecimento deste gás renovável que pode ter no Cartaxo um eixo importante a nível nacional. As potencialidades da região ficaram evidentes na 7ª conferência no âmbito do programa “Comunidades de Futuro”, promovido pela empresa que detém a maior rede de gás do país, presente em 100 municípios. O presidente da Floene Energias S.A., Diogo da Silveira, referiu na abertura da conferência “As oportunidades dos gases renováveis: Novos negócios, competências e profissões”, na Quinta das Pratas, no Cartaxo, que o concelho do Cartaxo e a região do Ribatejo tem condições excelentes para o fornecimento deste gás.

O Cartaxo pode ser um exemplo de um sistema de energia mais flexível, atendendo ao facto de ter 190 mil cabeças de gado bovino e de ter uma elevada concentração de suiniculturas, o que representa uma elevada disponibilidade de resíduos orgânicos para a produção de biometano. A vantagem da produção deste gás é que resolve o problema do tratamento dos resíduos, que passam a ter um valor económico, e o aproveitamento dos digeridos, o subproduto da produção do gás, para usar como fertilizante natural. Para Diogo da Silveira nunca como agora foi tão importante olhar para fontes de energia nacionais, referindo-se ao apagão recente.

Segundo o director de operações da Floene há 10 pedidos de injecção de gás renovável na rede e na região há 10 entidades interessadas. Miguel Faria revela que a rede está próxima desses pedidos e acrescenta que a empresa tem mapeados os clientes industriais que são os potenciais consumidores do biometano. A Floene está a fazer junto dos promotores uma análise de viabilidade para que os projectos de produção de biometano se materializem.

O país tem um plano de acção para os gases renováveis e essa ambição pode a curto prazo reduzir 60% do gás que o país importa, segundo se previu na conferência que reuniu personalidades de várias áreas. Para o director executivo da Floene, Portugal aprovou um plano mais ambicioso que Espanha e agora é necessário seguir essa ambição com execução. Gabriel Sousa acrescenta que o gás renovável é essencial para tudo o que não deve ser electrificado, realçando que é urgente executar o plano. Vários participantes destacaram a necessidade de o Governo não complicar, promovendo procedimentos simples e licenciamentos rápidos.

Segundo Gabriel Sousa, o gás renovável significa o acesso a energia mais económica e contribuir para a competitividade da economia, reduzindo as importações e fortalecendo a soberania do país. Para o director executivo a aposta nesta fonte de energia contribui também para a coesão territorial. Nesse sentido, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, sublinhou na abertura do evento que as políticas municipais devem atrair investimentos, destacando o papel importante da agricultura na economia local, salientando que existem 206 empresas agrícolas no concelho, que podem beneficiar com o fornecimento de matéria orgânica, com o acesso ao biometano ou com o aproveitamento do adubo natural resultante do processo de produção de gás.

Na conferência intervieram José Lacerda Fonseca, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo; Jorge Pisca, da Nersant; João Silva Rodrigues, da Global Biosciences Center SGS Ibéria; Teresa Ponce Leão, presidente do Laboratório Nacional de Energia e Geologia e Jorge Barata Marques, da ADENE – Agência para a Energia. Participaram ainda Cláudia Costa, do departamento técnico da Confederação dos Agricultores de Portugal; Jaime Braga, assessor da direcção da Confederação Empresarial de Portugal; Sandra Silva, da Veolia Portugal e Hugo Pereira, da Mota Engil Energia.