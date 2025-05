Jovem ameaça colega com faca em Coruche

Um adolescente foi constituído arguido esta sexta-feira, 23 de Maio, depois de ter ameaçado um colega com uma arma branca na Escola Profissional de Coruche.

A ocorrência foi registada pouco depois das 11h00 e a GNR esteve no local depois de alertada por elementos do estabelecimento escolar. O suspeito foi identificado e os militares apreenderam uma faca. Na origem do incidente, que não provocou feridos entre os estudantes envolvidos, terá estado uma discussão no interior do recinto escolar.

O jovem, ainda menor, vai comparecer no Tribunal de Coruche na próxima segunda-feira, 26 de Maio.

O MIRANTE contactou a instituição escolar sobre esta matéria, mas até ao momento não foi possível obter mais esclarecimentos.