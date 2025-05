Misericórdia de Santarém dinamizou Jornadas de Saúde

“Desafios, oportunidades e tendências” foi o mote da segunda edição das Jornadas de Saúde da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, que decorreu no dia 22 de Maio no Convento de São Francisco, em Santarém. A sessão de abertura contou com a participação do provedor da instituição, José Miguel Noras, do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, da directora da Segurança Social de Santarém Paula Carloto, Diretora da Segurança Social de Santarém, e do presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lopes de Lemos, entre outras personalidades.

O presidente da Câmara de Santarém felicitou a organização e destacou o trabalho das misericórdias na resposta social aos problemas das pessoas, considerando fundamental a colaboração entre o Governo e as instituições de saúde para garantir uma resposta eficaz e eficiente à população.

O primeiro painel de reflexão do encontro contou com participação de Carlos Andrade, que abordou o “Apoio domiciliário: o futuro”, e de Etelvina Ferreira, que falou sobre “Residências assistidas – uma tendência ou uma necessidade?”. A enfermeira Sónia Malaca e o médico João Ferreira focaram, respectivamente, os temas “Hospitalização domiciliária” e “Cuidados de saúde primários – o papel que desempenham na colaboração com os serviços de saúde”. O debate sobre “Saúde colaborativa” foi moderado pelo jornalista Paulo Bastos, tendo como orador João Paulo Carvalho, vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, sobre “O futuro das IPSS na saúde colaborativa”.

No período da tarde foram debatidos os temas “Novos paradigmas na saúde para uma longevidade saudável e activa”, com intervenções de Raquel Medinas sobre “A importância da visão comunitária na abordagem em Saúde Mental”, de Inês Mota sobre “A microbiota intestinal como novo terapêutico e uma tendência emergente”, e de Teresa Paiva que abordou o tema “Sono: o pilar invisível” e Carlos Januário sobre “Exercício físico e longevidade: uma conexão comprovada”. Marcos Pinto encerrou os trabalhos com uma palestra que assentou na mensagem “Cuidar de mim, sim!”.

