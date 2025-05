Câmara de Alcanena aprovou a atribuição das primeiras seis casas com renda acessível, num total previsto de 230, estando actualmente em construção mais de 150 fogos no concelho.

Alcanena atribui as primeiras seis casas com renda acessível

Na reunião camarária de 19 de Maio, a Câmara Municipal de Alcanena aprovou a lista definitiva de atribuição e as minutas de contrato para seis habitações na Rua 25 de Abril, no âmbito do Regulamento Municipal de Arrendamento Acessível. Segundo o presidente Rui Anastácio, estas são as primeiras de um total de 230 casas previstas, adiantando que a entrega das chaves irá ocorrer em breve e que estão actualmente em construção mais de 150 fogos no concelho.

Recorde-se que o município tem apostado numa política habitacional, tendo aprovado, em 2024, o concurso público com valor mais alto de sempre na ordem dos 13 milhões de euros. O investimento destina-se a empreitadas de construção de edifícios para habitação colectiva em Alcanena, Vila Moreira, Moitas Venda e Minde.