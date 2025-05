Alma do Vinho regressa a Alenquer com aposta no cartaz musical e 300 vinhos para prova

Já estão à venda os bilhetes para o festival Alma do Vinho'2025, que este ano acontece entre 11 e 14 de Setembro no Parque Urbano da Romeira, em Alenquer.

O passe geral dá acesso aos quatro dias do festival sendo depois trocado por uma pulseira no recinto. Segundo a Câmara Municipal de Alenquer, que organiza o evento, os primeiros 500 passes gerais comprados têm direito a um kit surpresa.

Reconhecido como o “Evento do Ano'” no Concurso de Vinhos de Lisboa, o Festival Alma do Vinho espera cerca de 35 mil visitantes e destina-se a profissionais do sector, entusiastas do vinho e ao público em geral que pode experimentar mais de 300 vinhos.

Nesta 7.ª edição, o festival volta a surpreender com provas vínicas especiais, cozinha de fogo, gastronomia de excelência, exposições, experiências sensoriais, conversas e tertúlias vínicas, programas premium e a presença dos melhores chefs da região.

A música é parte essencial da experiência e os concertos no palco Romeira prometem marcar esta edição com actuações de Buba Espinho, Os Quatro e Meia, Daniela Mercury e Bárbara Bandeira.