Bombeiros Voluntários de Santarém com mais trabalho e menos sócios em 2024

O Relatório de Actividades e Contas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém relativo ao exercício de 2024 foi aprovado por unanimidade em assembleia geral, sendo apontado como aspecto negativo o número de desistências de associados ser superior ao número de novas inscrições. Uma situação que a direcção diz resultar essencialmente do facto de a massa associativa “estar especialmente envelhecida, por um lado, e também devido às desistências de jovens associados inscritos ao abrigo do protocolo com o ISLA, os quais depois de concluídos os seus estudos regressam às localidades de origem e acabam por anular o vínculo com a associação”.

No comunicado difundido pela direcção dos Bombeiros Voluntários de Santarém (BVS), presidida por Diamantino Duarte, releva-se a intensa actividade desenvolvida pelo corpo activo, que faz dela uma das que mais ocorrências respondeu no ano passado na nossa região. Segundo a informação disponibilizada, em 2024 os BVS intervieram em 6.052 ocorrências, com uma actividade diária superior, em média, a 16 situações de emergência ou de socorro. Houve dias em que todas as equipas e viaturas estiveram no exterior em simultâneo, não obstante haver em permanência um piquete no quartel. No ano passado, a actividade operacional cresceu 48% relativamente à desenvolvida em 2023, e 139% superior à que se registou em 2022, o que teve um impacto directo nos resultados de exercício apresentados, que foram positivos.

Registo também para a renovação da frota operacional, que, segundo a direcção, se apresenta agora capaz de responder a tantas solicitações, destacando-se o protocolo estabelecido com o Instituto Nacional de Emergência Médica - INEM e a oferta de uma viatura por parte da Câmara de Santarém, no âmbito das comemorações do feriado municipal de 2024, tal como aconteceu com as restantes corporações do concelho.

“Esta tão intensa e qualificada actividade operacional e os resultados económico-financeiros positivos que se registaram neste exercício decorrem da elevada parcimónia com que se geriram os meios financeiros disponíveis, da rigorosa gestão dos empréstimos bancários que foi necessário contrair, e, sobretudo da excelente capacidade, esforço, dedicação e generosidade de todos os elementos do nosso corpo activo que, sob a responsável e competente direcção do Comando permitiram alcançar estes tão relevantes objectivos”, lê-se na nota emitida pelos BVS.