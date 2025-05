Escola Superior de Saúde de Santarém celebrou 52 anos

A Escola Superior de Saúde de Santarém comemorou 52 anos a 16 de Maio e associou-se ao Dia da Responsabilidade Social. Durante a sessão que assinalou a data, a directora, Hélia Dias, destacou, entre outras, mais uma iniciativa de valorização dos alunos.

“Pela primeira vez na história da nossa escola, neste dia em que se comemora o aniversário, serão entregues, prémios de valor e mérito académico aos estudantes. Esta atribuição decorre de uma proposta que o professor José Nogueira fez aquando da sua apresentação, como marca de reconhecimento do trabalho dos estudantes que se distingam em cada curso relevando a investigação e o ensino”, tendo sido aprovada por unanimidade.

Foi feito também um reconhecimento público aos docentes e não docentes, que completaram até à data 31/12/2024, vinte, vinte e cinco, trinta e trinta e cinco anos de serviço na escola.

Na mesa redonda intitulada: “Cuidar, Saúde, Espiritualidade e Desenvolvimento Interno” que contou com a presença da professora Sílvia Caldeira da Universidade Católica Portuguesa, e de Rui Marcos do Relational Lab e José Pedro Cobra do Education Network, foi referida a necessidade de a Escola Superior de Saúde acolher todos, respondendo às suas necessidades, fomentando processos de inovação, sustentabilidade, a inclusão e equidade.

Ao longo do seu discurso, a directora destacou as inúmeras inovações nas diversas áreas e os protocolos estabelecidos com as mais diversas entidades.