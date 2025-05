Feira Internacional da Cortiça tem novo formato e reforça Coruche como epicentro da fileira

Coruche volta a celebrar a cortiça, o montado e a identidade do território com a 16.ª edição da Feira Internacional da Cortiça (FICOR), numa organização do município. Com um formato renovado e uma programação que alia o saber técnico à cultura popular, o certame divide-se entre o Pavilhão Multiusos, dedicado à fileira da cortiça, e o Parque do Sorraia, espaço de convívio, gastronomia e espectáculos.

No Pavilhão Multiusos estará em exibição a exposição “Cortiça: da Tradição à Inovação”, que percorre o ciclo da cortiça desde a extracção até à experimentação contemporânea. Este espaço acolhe ainda conferências e colóquios promovidos em parceria com a Associação de Produtores Florestais de Coruche (APFC), a FILCORK e o Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça, num programa técnico que procura lançar pistas sobre o futuro da fileira.

Já no Parque do Sorraia, ganha corpo a dimensão comunitária da feira, com a instalação da tenda da economia local, as tasquinhas dos Sabores do Montado, os vinhos e as conversas do Wine & Cork, a exposição de ovinos Suffolk, espectáculos musicais e programação infantil.

A programação cultural traz a Coruche artistas como Marco Rodrigues (29 de Maio), Nena (30) e a banda Resistência (31). A noite de sexta-feira é também marcada pela realização do Coruche Fashion Cork, uma passerelle que alia moda e cortiça, com apresentação da actriz Melânia Gomes. No domingo, 1 de Junho, a FICOR dedica-se ao Dia da Criança e do Sobreiro, com um programa especialmente pensado para os mais novos, incluindo teatro musical, showcooking infantil e espectáculo com o Tio Tobias.

A reflexão sobre o sector é reforçada com a realização de três conferências temáticas, entre as quais o seminário anual do Centro de Competências, agendado para a tarde de 29 de Maio, e o colóquio “Montado e Cortiça, Resistir e Reinventar!”, no dia 31, que pretende aproximar produtores e indústria num debate aberto sobre os desafios de sustentabilidade económica e ecológica do sector.

Também a tradição tauromáquica marca presença na feira, com o Concurso de Pegas na manhã de sábado e a Corrida de Toiros na Monumental do Sorraia às 16h00, com um cartel composto por Miguel Moura, Guillermo Hermoso de Mendoza e António Telles Filho. Pegam os Amadores de Coruche e o grupo vencedor do concurso matinal.

Durante os quatro dias do certame, o público poderá ainda visitar o Observatório do Sobreiro e da Cortiça, um espaço de interpretação ambiental que constitui âncora simbólica do território, e participar em visitas às unidades industriais da cortiça, organizadas em colaboração com a Corticeira Amorim.