Santana da Carnota com novo Espaço Multiusos

Santana da Carnota vai ganhar um novo ponto de encontro comunitário com a inauguração do Espaço Multiusos, uma obra nascida de uma proposta apresentada no âmbito do Orçamento Participativo de Alenquer. O equipamento, localizado na Rua do Tanque Pequeno, pretende dinamizar o associativismo e oferecer melhores condições à população local.

A cerimónia de inauguração decorre no próximo sábado, 24 de Maio, a partir das 17h00, e contará com intervenções dos autarcas. Após os discursos, o programa prossegue com três momentos culturais: a actuação do grupo de dança Chiquis de Colores, um concerto de Luís Pintas e um arraial animado pelo conjunto musical Quim Botas, organizado pelo Agrupamento de Escuteiros 1343.