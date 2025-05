Acidente com tractor causa um morto no concelho de Tomar

Um homem, com cerca de 75 anos, morreu no sábado, 24 de Maio, na sequência de um acidente com um tractor, quando executava trabalhos agrícolas. O alerta para o acidente ocorreu na localidade de Póvoa, freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, concelho de Tomar, pelas 20h29.

Para o local foram enviados seis operacionais dos Bombeiros do Município de Tomar, apoiados por duas viaturas. Também estiveram no local a GNR, NICAV, VMER Médio Tejo, SIV Tomar e os Bombeiros Voluntários de Caxarias. O óbito foi declarado no local, estando ainda por apurar as circunstâncias em que aconteceu o trágico acidente.