ERP Portugal incentiva escolas de Santarém a reforçar recolha de resíduos

A ERP Portugal, Entidade Gestora de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e Resíduos de Baterias (RB), incentiva a comunidade escolar de Santarém, neste final de ano lectivo, a entregar este tipo de resíduos e a participar nas actividades de recolha da 17.ª edição da Geração Depositrão, o projecto nacional de literacia ambiental. A iniciativa, realizada em parceria com o Programa Eco-Escolas da Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação, visa consciencializar a comunidade escolar sobre a importância do correto encaminhamento de REEE e RB e promover a economia circular.

Devido à presença de substâncias perigosas nos REEE e RB, a participação das escolas de Santarém, na Geração Depositrão, é fundamental para construir um futuro mais sustentável e atingir as metas europeias de recolha. Todas as escolas, desde o jardim de infância ao ensino superior, podem realizar pedidos de recolha deste tipo de resíduos durante todo ano e consultar todas as informações sobre o programa através da plataforma eureciclo.pt . “Convidamos todas as escolas a juntarem-se à 17.ª edição da Geração Depositrão e a embarcarem connosco nesta missão de promover a educação ambiental. Acreditamos que os jovens são o futuro e, ao investirmos na sua educação através de actividades lúdicas e pedagógicas, estamos a construir um futuro mais circular e responsável para todos”, afirma Rosa Monforte, directora-geral da ERP.