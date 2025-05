Erro caricato na documentação trava autocarro cultural de Arruda dos Vinhos

O autocarro adaptado pela Câmara de Arruda dos Vinhos para concretizar o projecto “Cultura+Perto”, que custou mais de 30 mil euros aos cofres do município, continua parado e impedido de circular por causa de um erro burocrático. O executivo esperava ter o autocarro a circular nas ruas do concelho em Janeiro deste ano, mas tal não aconteceu, o que motivou críticas dos vereadores da oposição.

O lamento pelo que se está a passar com o autocarro foi deixado na última reunião de câmara pelo vice-presidente, Paulo Pinto (PS), que apesar de tudo disse esperar que o veículo comece a circular “rapidamente e em força”. O autarca fala num engano lamentável, “quase surrealista”, na emissão do Documento Único Automóvel (DUA) por parte do Instituto da Mobilidade e Transportes. “O DUA refere que a cor da viatura é azul e outras, quando é verde. Quando foi fazer a inspecção B, que é fundamental para poder circular, acabou por chumbar por causa disso. O IMT assumiu o erro e já emitiu novo documento que deve estar a chegar”, explica Paulo Pinto. A expectativa do autarca é que até ao final de Junho o autocarro possa estar a circular. “Mantemos a nossa aposta neste projecto e o objectivo é mesmo levar a cultura a todas as freguesias do concelho. O município não desistiu nem desistirá”, afiançou.

O assunto foi noticiado pela primeira vez em O MIRANTE em Novembro de 2024, depois do Instituto da Mobilidade e dos Transportes demorar mais de seis meses a emitir uma licença necessária para que o autocarro adaptado pela Câmara de Arruda dos Vinhos para o projecto “Cultura + Perto” pudesse circular. O autocarro foi adaptado no início de 2024 para levar actividades culturais, lúdicas e de promoção do conhecimento a todo o concelho, mas até Novembro aquele organismo do Estado ainda não tinha emitido a licença que permitia ao veículo circular. Isto porque o autocarro foi convertido, deixando de servir para transporte de passageiros passando a ser multiusos.

O projecto “Cultura + Perto” foi apresentado a 9 de Maio do ano passado, feriado municipal, pelo presidente da câmara, Carlos Alves, que destacou a intenção do município em fazer chegar a cultura a todos os pontos do território. Aquando da apresentação do projecto, o município conseguiu uma licença temporária do IMT para a viatura poder circular, documento que entretanto expirou.