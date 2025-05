Mercado de Alenquer acolhe exposição de trabalhos manuais dos alunos da Santa Casa

Trabalhos manuais foram desenvolvidos pelos alunos do Centro Infantil e Juvenil da Santa Casa da Misericórdia de Alenquer no âmbito do Dia Internacional da Família.

Está patente no Mercado Municipal de Alenquer, até ao próximo dia 1 de Junho, a exposição de trabalhos manuais dos alunos do Centro Infantil e Juvenil da Santa Casa da Misericórdia de Alenquer. Desafiada pelo Município de Alenquer, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Família, a iniciativa convida a comunidade a conhecer e valorizar a criatividade das crianças, dando também vida e cor ao espaço do mercado.

A exposição pode ser visitada de segunda a sábado, durante o horário de funcionamento do mercado.