Passeio nas traseiras da Escola Duarte Lopes em Benavente não avança para já

O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), confirma que a empreitada de pavimentação em falta na zona da Ribasor já foi adjudicada ao empreiteiro responsável logo no início da remodelação e beneficiação do local. Está previsto que os trabalhos arranquem em Junho próximo e, segundo o autarca, tentou-se antecipar o calendário para finalizar os trabalhos mais cedo, o que será difícil.

A justificação foi dada ao autarca pelo próprio empreiteiro, que alegou compromissos anteriores e os efeitos do mau tempo como factores que afectaram o planeamento da obra, podendo provocar pequenos atrasos no início dos trabalhos.

Quanto à possibilidade de construir um passeio que ligue o arruamento da Ribasor ao passeio das traseiras da Escola EB 2/3 Duarte Lopes, junto à EN118-1, Carlos Coutinho rejeita essa hipótese para já. O autarca explica que, naquele troço - na berma da via esquerda no sentido Benavente/Santo Estêvão - ainda não existem zonas habitacionais, pelo que a construção de um passeio não se justifica nesta fase. O autarca clarificou que a execução do passeio avançará quando se concretizarem as urbanizações previstas para a zona ou a construção de um novo pavilhão gimnodesportivo.

As declarações foram feitas em reunião do executivo municipal em resposta a questões levantadas pelo vereador do PSD, Luís Feitor, que voltou a insistir na importância da conclusão da obra e da ligação pedonal, numa pequena extensão de metros, para garantir maior segurança aos transeuntes.