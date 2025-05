Pessoas trans enfrentam barreiras no acesso à saúde em Portugal

As pessoas trans do distrito de Santarém não têm resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) caso queiram fazer terapêutica hormonal ou cirurgias ou ter apoio médico especializado. São encaminhados para o Hospital de Santa Maria ou Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. No Algarve, por exemplo, existe uma ausência total de resposta e todos os utentes têm que se deslocar centenas de quilómetros para Lisboa ou para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Além destas unidades só existe resposta no Centro Hospitalar Universitário do Porto e no Hospital dos Marmeleiros, na Madeira. Nas clínicas privadas os custos são incomportáveis para a maioria das pessoas. Dados que ressaltaram das V Jornadas do Internato de Medicina Geral e Familiar de Lisboa e Vale do Tejo, que dinamizaram, em Alenquer, o workshop “Cuidados de Saúde em Pessoas Trans” no dia 7 de Maio.

Apesar dos avanços legislativos em Portugal, continuam os desafios no acesso equitativo aos cuidados de saúde primários para pessoas trans. A discriminação percepcionada e a falta de formação específica entre os profissionais de saúde são algumas das barreiras a ultrapassar para garantir uma prestação de cuidados inclusiva e respeitadora das identidades de género.

Segundo o Guia Saúde e Leis Trans em Portugal de 2023, a palavra trans engloba uma variedade de vivências de género que não correspondem ao género atribuído à nascença. Identidades trans tanto podem ser binárias (homem/mulher), como não-binárias, e pessoas trans podem escolher transaccionar (ou não) socialmente, legalmente e/ou medicamente, sendo que a não realização destes processos não invalida a identidade da pessoa.

“O medo limita o acesso da população lésbica, gay, transgénero, intersexo e bissexual aos cuidados de saúde e geralmente por causa dos receios aparece pouco. A população trans adulta é largamente ausente das consultas de medicina geral e familiar mas a questão que se impõe é que estas pessoas existem, onde é que estão”, diz a O MIRANTE Madalena Rapazote, médica de Medicina Geral e Familiar, colaboradora do Grupo de Estudos da Sexualidade da APMGF e que se dedica à sexualidade LGBTQIA+.

Médicos não podem recusar

atender utentes trans

Os exames de rastreio em pessoas trans devem ser realizados com base nos órgãos que possuem, independentemente da sua identidade de género ou de terem realizado cirurgias. Cabe ao médico de família avaliar e indicar os rastreios necessários, como os do cancro da mama ou do colo do útero, sempre que clinicamente indicado. Para isso, a população LGBTQIA+ tem de aparecer nas consultas. “Não estão sozinhos, procurem na comunidade porque encontram pessoas que já passaram por tudo o que estão a passar”, sublinha Madalena Rapazote.

Desde a alteração legislativa, homens trans já podem aceder ao rastreio do cancro do colo do útero no SNS, em igualdade de circunstâncias com a população geral. A pesquisa do HPV, feita a partir dos 30 anos, pode ser realizada sem exame ginecológico, através de autocolheita com cotonete, como já acontece na Margem Sul do país. Esta medida, proposta no anterior Governo por um grupo de acompanhamento da saúde LGBTQIA+, veio ultrapassar uma barreira importante ao acesso aos cuidados de saúde, explicou Jéssica Martins, médica de família com competência em sexologia e coordenadora do Grupo de Estudos da Sexualidade da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF).

Madalena Rapazote considera que outro dos maiores desafios nos cuidados a pessoas trans é orientar as famílias e o que se deve fazer e quando no SNS. Quando os pais aparecem com crianças ou adolescentes trans nas consultas o primeiro passo é saber se eles próprios conseguem gerir a situação em família e definir objectivos de acordo com a realidade. Contudo, o mais importante é garantir que as pessoas trans se sintam bem-vindas e seguras, superando o medo do preconceito no acesso aos cuidados de saúde. “Legalmente um médico não pode recusar atender um doente transexual, pode é dizer que não tem capacidade para tal e referenciá-lo para outro lado. Há médicos bons e maus, como em todas as profissões, mas a medicina deve ser exercida com base na evidência. Recordo que, quando surgiu, o tabaco era vendido nas farmácias e fazia bem à saúde e a ciência mostrou que afinal não”, reiterou a médica Jéssica Martins.