Salvaterra apoia estudo sobre os riscos de violência e solidão na população idosa

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos aprovou um conjunto de protocolos de cooperação com associações locais e instituições académicas, num valor global superior a 14 mil euros, com o objectivo de apoiar a actividade cultural e social no concelho. Entre os protocolos aprovados está um apoio de 2 mil euros à Associação da Juventude Adventista – Núcleo do Vale Queimado, destinado à actividade regular do grupo de escuteiros “Desbravadores”. O executivo destaca que este apoio tem vindo a ser atribuído em anos anteriores. A proposta foi aprovada com a abstenção da vereadora do Chega, Marisa Simão.

Também com uma abstenção da mesma vereadora, foi aprovado o apoio à Associação Humanitária do Granho, no montante de 4 mil euros, para ajudar a suportar os custos não cobertos com a manutenção do posto dos CTT naquela localidade. A autarquia aprovou ainda um protocolo de 3.250 euros com o Clube Cultural Rádio Marinhais, destinado a apoiar a logística da primeira edição da Agrosummit. O evento decorreu na Escola Profissional de Salvaterra de Magos, exigindo equipamento específico para transmissões em directo e online.

No campo da cultura, a câmara aprovou um apoio total de 5 mil euros à Associação Cultural Desportiva e Recreativa do Granho. Deste montante, 1.250 euros destinam-se à actividade corrente do rancho folclórico e os restantes 3.750 euros ao apoio à realização de um festival de folclore, marcado para 28 de Junho, bem como à participação do grupo num evento internacional que teve lugar a 27 de Abril. A proposta foi igualmente aprovada com a abstenção da vereadora do Chega.

Já por unanimidade, foi aprovado um protocolo de cooperação entre o município, o Instituto de Serviço Social e a Faculdade de Direito da Universidade Lusófona, que visa a realização de um estudo sobre os riscos de violência e solidão na população idosa. A investigação será conduzida no concelho junto de pessoas com 65 ou mais anos e envolverá contactos com a comunidade, alunos da universidade sénior, serviços de apoio domiciliário, centros de dia e utentes de estruturas residenciais para idosos. O protocolo não implica encargos financeiros, prevendo apenas o apoio institucional e logístico da autarquia.