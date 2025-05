Tiago Carrão apresentou candidatura à Câmara de Tomar

Tiago Carrão, líder do PSD em Tomar, apresentou a sua candidatura à Câmara Municipal de Tomar no sábado à tarde, 24 de Maio. A apresentação pública da candidatura da AD – Coligação PSD/CDS às eleições autárquicas de 2025, em Tomar, teve lugar na Sociedade Filarmónica Guardim Pais. Com uma enchente de público, a sessão contou ainda com a presença do Ministro da Educação, Fernando Alexandre, da Secretária de Estado da Educação, Luísa Oliveira, de presidentes de Câmara de concelhos da região, entre outras personalidades.

Na sessão, que durou cerca de duas horas, foi apresentado o cabeça de lista à Câmara de Tomar, Tiago Carrão, o cabeça de lista à Assembleia Municipal, João Tenreiro, e o Mandatário da candidatura, o professor e arquitecto tomarense José Vitorino. O grande protagonista da tarde foi Tiago Carrão, que contou com o apoio e presença de familiares, como o pai, Carlos Carrão, antigo presidente da Câmara de Tomar, a mãe, a esposa e os dois filhos. No discurso de apresentação da sua candidatura, Tiago Carrão referiu que está a ser preparado um projecto transformador que pensa Tomar e constrói o futuro: “Tomar 2050 é muito mais do que um slogan, é a bussola, é um plano estratégico para devolver Tomar ao lugar que merece”, vincou. Entre as medidas anunciadas, com o objectivo de serem aplicadas durante 12 anos, está a criação de uma nova zona industrial, o lançamento do programa Guarda Rios para proteger o Rio Nabão, a candidatura do centro histórico de Tomar a Património Mundial da UNESCO, a requalificação da praceta Raul Lopes e Alameda Um de Março, dar nova vida à Fábrica da Fiação, criação de um parque desportivo e de um centro de feiras e negócios, reabilitação do Palácio Alvim para serviços municipais, criação da Polícia Municipal de Tomar, avançar com uma candidatura de Tomar a capital da cultura portuguesa, entre outras.