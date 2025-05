Antiga escola básica da Raposeira poderá acolher nova associação desportiva

Na reunião da Câmara Municipal de Alcanena de 19 de Maio, Hortense Rodrigues, residente da aldeia da Raposeira, questionou o executivo sobre o futuro da antiga escola básica local, encerrada há vários anos. Em resposta, a vereadora Marlene Carvalho adiantou que o edifício foi recentemente avaliado por duas associações interessadas, a associação Materiais Diversos e uma nova associação dedicada ao trail.

Segundo a vereadora, a associação cultural Materiais Diversos está a ponderar uma localização mais adequada para as suas actividades, sendo a nova associação desportiva a principal candidata à ocupação do edifício. “Provavelmente iremos propor este espaço para a associação de trail. Achamos muito importante dar vida a este espaço, mas não é um assunto que está encerrado, porque a associação também tem de perceber que condições tem para reabilitar de alguma forma este espaço, naturalmente sempre em parceria com a câmara municipal”, refere.

Na mesma intervenção, Hortense Rodrigues alertou para o estado de abandono do único baloiço existente no recinto da antiga escola, partido há vários anos, o que limita as opções de lazer para as crianças da aldeia. A vereadora garantiu que está a ser feito um levantamento aos parques infantis e espaços de recreio do concelho e que, após uma primeira fase de intervenções nas escolas, a câmara prevê agora avançar com a requalificação dos espaços de acesso público.