Aves e detritos ajudam a explicar falhas de electricidade em Cortiçóis

Em Cortiçóis, freguesia de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim, alguns moradores queixam-se de falhas constantes de electricidade. A E-Redes vem responder que apesar dos constrangimentos sentidos, tratam-se de interrupções muito curtas. A título de exemplo, em Maio verificaram-se quatro incidentes cujo tempo total não superou os três minutos.

A E-Redes acrescenta, em resposta a O MIRANTE, que realizou diversas acções de inspecção e monitorização da linha de média tensão alimentada pela subestação de Almeirim Glória não tendo sido detectadas quaisquer anomalias. Da análise concluiu-se que a proximidade a campos agrícolas, com passagem de aves, e detritos nos apoios e condutores da rede de distribuição de energia potencia a ocorrência de incidentes de curta duração. Nesse sentido, estão programadas pelo operador de rede de distribuição mais inspecções com recurso a drone que permitem uma análise mais fina e detalhada, com o objectivo de garantir a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado.

O nosso jornal ouviu alguns relatos como o de Ana Menezes, 39 anos, que trabalha em teletrabalho para uma empresa americana na área da saúde e a jovem Ana Dias que trabalha no apoio ao cliente. “Um pico de um minuto é um quarto de hora sem trabalhar”, dizia o marido de Ana, além de alertar para possíveis estragos nos electrodomésticos e termoacumulador. Maria do Rosário, 64 anos, dona de um mini-mercado na aldeia há perto de 40 anos, contou que o problema piorou nos últimos anos.