Criminalidade violenta aumentou no ano passado em Santarém mas está a baixar este ano

A criminalidade violenta e grave reduziu na cidade de Santarém no corrente ano, entre Janeiro e Abril, face ao período homólogo de 2024, segundo os dados registados pela Polícia de Segurança Pública, passando de 17 ocorrências reportadas nos primeiros quatro meses do ano passado para 13 no corrente ano.

Nesse capítulo, o roubo por esticão constituiu a ocorrência mais comum, com 4 casos este ano, seguido por roubo na via pública sem ser por esticão, com 3 ocorrências, e resistência e coacção sobre funcionário, com duas ocorrências. Até final de Abril houve também registo de uma violação, de um roubo de viatura, outro roubo praticado em edifício industrial ou comercial e um caso de extorsão. Não se registaram casos de homicídio voluntário consumado, de ofensa à integridade física voluntária grave nem de rapto, sequestro e tomada de reféns.

Entre Janeiro e Abril de 2024 tinham sido registados 2 casos de ofensa à integridade física voluntária grave e um de rapto, sequestro e tomada de reféns. Houve ainda 6 casos de roubo por esticão, 2 na via pública sem ser por esticão e 2 em residências. Foram reportados também 4 casos de extorsão.

Já quanto aos dados referentes à totalidade do ano de 2024, a criminalidade geral registou menos 123 ocorrências (de 1.141 para 1.018) comparativamente com 2023, houve menos 39 detenções (de 80 para 41) mas identificaram-se mais 14 casos de criminalidade violenta e grave. Os crimes contra as pessoas desceram de 301 para 249, com 87 casos de violência doméstica em 2024 e 89 em 2023. Os crimes contra a sociedade subiram de 51 para 52, os crimes contra o Estado baixaram de 14 para 7 e os crimes contra animais de companhia aumentaram de 4 para 6 de 2023 para 2024.

No que toca à sinistralidade rodoviária, o número de acidentes reportados passou de 406 para 435 de 2023 para 2024, sem terem sido registadas vítimas mortais. O número de feridos graves reduziu de 21 para 7 e de feridos ligeiros de 122 para 120.