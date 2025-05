Cruz Vermelha promove recolha de sangue no Porto Alto

A Cruz Vermelha Portuguesa promove, no próximo dia 29 de Maio, uma recolha de sangue no Centro Social da Comissão de Festas do Porto Alto.

Uma dádiva de sangue promovida pela Cruz Vermelha Portuguesa, através do Pólo Social do Porto Alto da sua delegação de Alenquer, vai ter lugar no Porto Alto no período da manhã de quinta-feira, 29 de Maio.

A iniciativa decorre entre as 09h00 e as 13h00, no Centro Social da Comissão de Festas do Porto Alto, situado na Rua Padre Cruz, n.º 19, e conta com o apoio da Comissão de Festas local.

Para participar, os dadores devem pesar mais de 50 quilos, apresentar um documento de identificação válido e garantir uma boa hidratação.

Sob o lema “Doe sangue, salve vidas”, a acção procura mobilizar a comunidade para um gesto simples mas essencial que pode fazer a diferença na vida de muitos.