Município promete reparar troços degradados da ciclovia em Samora Correia

A ciclovia de Samora Correia vai ser prolongada entre a Rua José Pernes e a Avenida Egas Moniz, de acordo com o presidente da Câmara de Benavente, que respondeu a reparos do munícipe Francisco Ambrósio sobre a inexistência de via ciclável num troço que permanece em terra batida há vários anos e fica intransitável em dias de chuva.

Segundo Carlos Coutinho, a interrupção da ciclovia naquela ligação deve-se a um projecto de construção ainda em fase de aprovação nos serviços de obras particulares do município. O autarca garante, no entanto, que logo que a edificação esteja concluída, será realizada a requalificação da estrada e criada a ciclovia, reforçando a ligação entre a Estrada dos Curralinhos e a Avenida Egas Moniz.

Paralelamente, está a ser ultimada a intervenção que prevê a ligação entre Benavente e Samora Correia por via ciclável. A primeira fase abrange o percurso entre o Intermarché e a rotunda do Vale Tripeiro, seguindo-se a ligação até à rotunda do Belo Jardim. Carlos Coutinho sublinha que esta ciclovia não só melhora a mobilidade, como oferece maior segurança aos muitos peregrinos que utilizam aquele troço da Estrada Nacional 118.

Ainda sobre a rede ciclável, o presidente reconhece a existência de uma depressão no pavimento junto ao estaleiro municipal, que provoca alagamentos frequentes, nomeadamente na zona próxima do posto de abastecimento da Galp. Explica que será necessário instalar um sumidouro, o que obrigará a partir o pavimento actual da ciclovia, tendo detalhado ainda a existência de um diferendo com a empresa responsável que construiu a ciclovia.

No que respeita à requalificação da Estrada dos Curralinhos, Carlos Coutinho respondeu às preocupações manifestadas pelo mesmo munícipe sobre a colocação de um contentor em cima do passeio e a falta de rampas para carrinhos de bebé e cadeiras de rodas, algo já reportado por outros cidadãos e dado eco nas páginas de O MIRANTE. O presidente reconhece que é necessário rever alguns pontos da intervenção, apesar das melhorias significativas já alcançadas.