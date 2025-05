Salvaterra de Magos reforça desfibrilhadores e formação

O município de Salvaterra de Magos reforçou a sua resposta na área da saúde e emergência, tendo sido instalados 14 novos desfibrilhadores em instalações municipais, com outros sete em fase de licenciamento. Para garantir a correcta utilização dos equipamentos, foram realizadas quatro acções de formação, abrangendo 24 pessoas. No total, o concelho conta agora com 99 cidadãos capacitados para operar desfibrilhadores.

No âmbito da protecção civil, foi preparado o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR 2025) e a aprovação do Plano Operacional Municipal. A câmara municipal reuniu ainda em Abril, no dia seguinte à falha generalizada de energia, com as comissões de protecção civil e de fogos rurais, indicou o autarca Hélder Esménio, sublinhando que os serviços municipais e o gabinete florestal estiveram envolvidos na elaboração dos planos agora em vigor.

Um dos principais reforços no dispositivo deste ano será a colocação, a partir de meados de Maio, de um helicóptero ligeiro de primeira intervenção no aeródromo de Santarém. “Essa proximidade é sempre útil”, vinca o edil, destacando o papel do meio aéreo na resposta rápida a incêndios. Desde a última reunião das comissões, realizada em Dezembro do ano passado, os serviços municipais aprovaram medidas de auto-protecção para a Escola do Granho e para o auditório municipal “Escola O Século”.

Do ponto de vista dos incêndios rurais, nota ainda para os dados referentes a 2024. O concelho registou 22 ocorrências, um valor abaixo da média dos últimos cinco anos, que se situava nas 29. A área ardida foi igualmente inferior à média do período homólogo com 6,3 hectares face aos 35 hectares de média nos últimos cinco anos.