Alunos expõem trabalhos no Museu Damião de Góis

Está patente no Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição, em Alenquer, uma exposição de trabalhos de alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do Ensino Básico, no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Museus (18 de Maio) e do 8.º aniversário do museu (20 de Maio).

Todos os trabalhos expostos resultam da experiência das crianças, que, durante as visitas de estudo e actividades “O Grande Damião de Góis”; “Ups! Verdadeiras Obras de Arte”; “À Barca, Meninos à Barca”; “Uma Aventura no Tempo dos Descobrimentos” e “Damião de Góis, não há meninos diferentes pois não?”.

A entrada é livre, durante o horário de funcionamento do museu. A exposição está patente até 29 de Junho.