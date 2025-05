“Do Espaço para Constância” traz astronautas até ao Centro de Ciência Viva

Os astronautas Alper Gezeravci e André Kuipers vão estar no Centro Ciência Viva de Constância (CCVC), no próximo dia 30 de Maio, para falarem das suas experiências numa sessão aberta ao público. Na sessão “Do Espaço para Constância, que vai acontecer no Anfiteatro Rómulo de Carvalho, os astronautas vão abordar espectos relacionados com as exigências físicas, psicológicas, formação académica e treinos para se ser astronauta. O evento acontece no contexto de uma iniciativa da Agência Espacial Portuguesa em parceria com a Agência Espacial Europeia, que vai trazer a Portugal mais de uma dezena de astronautas que vão passar por diversos locais do país. A sessão vai decorrer em inglês, com tradução simultânea para português, quer das comunicações dos astronautas quer de questões colocadas pelo público.