Espaço Multiusos em Santana da Carnota inaugurado e aberto a acolher eventos

O Espaço Multiusos em Santana da Carnota, Alenquer, abriu no último sábado, 24 de Maio, com o intuito de servir a população e fomentar o acolhimento de eventos de carácter recreativo e cultural a nível regional. A obra nasceu no seguimento de uma proposta apresentada no Orçamento Participativo de 2016, mas que viu agora a luz do dia.

A empreitada a cargo da Beneproject - Construções, Lda correspondeu à construção de um espaço multi funcional, erguido num terreno do município situado na entrada nascente de Santana da Carnota, na Rua do Tanque Pequeno.

O novo equipamento está implantado num lote com 595 metros quadrados, sendo adjacente a um segundo terreno, destinado à criação de espaços verdes de apoio. A obra integrou a requalificação dos arranjos exteriores entre a fachada principal e a via pública, assegurando percursos acessíveis e zonas de estacionamento de apoio.

A intervenção acarretou o investimento municipal pelo valor da adjudicação de 148.956,90 euros (mais IVA) num prazo total de execução de 594 dias.