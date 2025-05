Recomeçou a construção do complexo social da Casa dos Beirões no Ribatejo

A construção do complexo social da Associação Casa dos Beirões no Ribatejo já foi retomada, depois de alguns anos parada por falta de financiamento, prevendo-se a conclusão da empreitada até final deste ano ou princípio do próximo, segundo estimativa da direcção da colectividade, presidida por Dionísio Abreu de Campos. O empreendimento vai nascer na zona do Grainho, nos arredores de Santarém. A empreitada foi visitada no dia 13 de Maio pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, pela directora do Centro Distrital de Santarém Paula Carloto, por dirigentes da Casa dos Beirões e por representantes da construtora Vomera, que está a executar os trabalhos.

A construção teve início em 2018 e esteve parada até há pouco tempo por falta de financiamento. As duas candidaturas a programas de fundos comunitários feitas pela instituição não foram aprovadas e a situação arrastou-se. À terceira tentativa, já este ano, a Segurança Social assegurou um financiamento de 1.607.420€, exigindo à Casa dos Beirões o restante para finalização da obra. Nesse sentido, a direcção da associação recorreu à banca, contraindo um empréstimo de 300 mil euros por doze anos. A obra foi adjudicada à Vomera Building Solutions, com sede no concelho de Abrantes, e começou a 30 de Abril, com um prazo de execução de 292 dias.

A dimensão do esqueleto de tijolo e betão do futuro complexo social da Casa dos Beirões no Ribatejo dá nas vistas a quem passa nas imediações. A associação, que conta com cerca de mil sócios pagantes, já ali tinha investido cerca de meio milhão de euros. O projecto prevê as valências de lar, centro de dia, centro de convívio e apoio domiciliário. Os trabalhos já realizados estão pagos e a intenção agora é acabar de vez o que resta.